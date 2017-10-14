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استثمار
كهرباء القناة تنتهي من تدعيم لوحات توزيع الكهرباء بالإسماعيلية
السبت 14 أكتوبر 2017 10:42 م
محطة كهرباء
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محطة كهرباء
أمانى العزازى
أكد المهندس محمد سعيد، مدير عام التشغيل بشركة القناه لتوزيع الكهرباء، أن الشركة انتهت من تركيب لوحات الكهرباء بفندق توليب التابع للقوات المسلحة والمزمع افتتاحه قريبا، والذى سيمثل نقلة سياحية ضخمة لمحافظة الإسماعيلية.
لافتا إلى انتهاء الشركة من تدعيم لوحة الفرسان الخاصة بالشبكة العامة، وجارٍ الانتهاء من تدعيم لوحتى أبوسلطان والرسوم لاستقبال الأحمال الزائدة الخاصة بالمشروعات القومية والتنموية الجارى إنشاؤها بالمحافظة.
ولفت سعيد إلى أن الشركة لديها خطة لتغيير عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات ذكية لكل المشتركين خلال الخمس سنوات المقبلة بتكلفة لا تتجاوز ١٥٠٠ جنيه للراغبين فى تحويل العدادات الميكانيكية إلى مسبوقة الدفع.
يذكر أن شركة القناه لتوزيع الكهرباء احتلت المرتبة الأولى بين ٩ شركات للكهرباء على مستوى الجمهورية فى سرعة الرد والتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، وذلك من خلال خدمة 121 التى أطلقتها الشركة الخاصة بتلقى الشكاوى.
وأشار سعيد إلى أن العدادات مسبوقة الدفع أنهت أزمة الثقة بين المواطن والكشاف اليدوى نظرا لارتباط الكارت باستهلاك المشترك الفعلى، كما أن العداد الذكى مغذى بآلية عدم إنقطاع الكهرباء بعد الساعة الرابعه مساء أو فى أيام العطلات الرسمية والإجازات حتى فى حالة نفاد رصيد كارت الكهرباء.
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