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رياضة
الأهلى السعودي يكتسح الشباب بنتيجة 5- 2
السبت 14 أكتوبر 2017 10:32 م
الأهلى السعودي يكتسح الشباب بنتيجة 5- 2
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الأهلى السعودي يكتسح الشباب بنتيجة 5- 2
سبوتنيك
تلقّى نادي الشباب السعودي هزيمة ساحقة من نظيره نادي الأهلي السعودي بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.
قام بتسجيل أهداف الأهلي، اليوم، في مرمي الشباب، اللاعب عمر السومة هدفين في الدقيقة 3 والدقيقة 11 من زمن المباراة، واللاعب معتز هوساوي، في الدقيقة 23 من عُمر المباراة، واللاعب حسين علي المقهوي، في الدقيقة 61.
واختتم مسلسل أهداف الأهلي اللاعب ليوناردو دا سيلفا، في الدقيقة 84 عن طريق ضربة جزاء.
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