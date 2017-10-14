EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير المالية: طرح سندات دولية مقومة باليورو خلال الربع الأول من 2018
السبت 14 أكتوبر 2017 09:57 م
عمرو الجارحى وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحى وزير المالية
كتبت مها أبوودن
التقى عمرو الجارحى، وزير المالية، ببرونو لو مير وزير المالية الفرنسي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي بين البلدين، حيث قام وزير المالية المصرى بالإعراب عن تقديره لمساندة وتأييد الحكومة الفرنسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ بدء تنفيذه بنجاح خلال العام الماضي.
وأشاد الجارحى بالدور الذي تقوم به فرنسا كعضو رئيسي في مجموعة الدول الصناعية السبع الداعم لمصر، حيث قد أعلنت فرنسا عن تقديم قرض لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الجارحي اعتزام مصر طرح سندات دولية مقومة باليورو خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ في ضوء الطرحين الناجين الذي قامت بهما مصر مؤخرا والرغبة في تنويع مصادر التمويل وتحسين هيكل الدين العام للاقتصاد المصري.
ومن ناحيته، رحب برونو بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الفرنسية، وأكد حرص الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على استمرار وتعميق التعاون بين مصر وفرنسا في كافة القطاعات.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا