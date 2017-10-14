وزير المالية: طرح سندات دولية مقومة باليورو خلال الربع الأول من 2018

عمرو الجارحى وزير المالية

كتبت مها أبوودن



التقى عمرو الجارحى، وزير المالية، ببرونو لو مير وزير المالية الفرنسي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي بين البلدين، حيث قام وزير المالية المصرى بالإعراب عن تقديره لمساندة وتأييد الحكومة الفرنسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ بدء تنفيذه بنجاح خلال العام الماضي.



وأشاد الجارحى بالدور الذي تقوم به فرنسا كعضو رئيسي في مجموعة الدول الصناعية السبع الداعم لمصر، حيث قد أعلنت فرنسا عن تقديم قرض لدعم الموازنة العامة للدولة.



وأوضح الجارحي اعتزام مصر طرح سندات دولية مقومة باليورو خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ في ضوء الطرحين الناجين الذي قامت بهما مصر مؤخرا والرغبة في تنويع مصادر التمويل وتحسين هيكل الدين العام للاقتصاد المصري.



ومن ناحيته، رحب برونو بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الفرنسية، وأكد حرص الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على استمرار وتعميق التعاون بين مصر وفرنسا في كافة القطاعات.