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بنـــوك
عبدالله آل ثاني يعلن تجميد الدوحة حساباته البنكية
السبت 14 أكتوبر 2017 08:58 م
الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني
أخر الأخبار
الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني
حسين رجب
أعلن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، مساء اليوم السبت، أن قطر جمدت حساباته البنكية.
وعبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني: "شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله".
وأضاف: "أتمنى من قطر طرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح، وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم. حفظ الله قطر وأهلها".
ولم تعلق الدوحة على ما ذكره عبد الله بن على آل ثاني.
وعبد الله بن على آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، التي ظهرت عقب 3 أشهر من قطع 4 دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين لعلاقاتهم مع قطر في يونيو الماضي.
وظهر دوره اللافت في أزمة الحجاج القطريين في شهر سبتمبر الماضي، لاسيما مع ظهوره المتكرر مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلاقته التي تبدو وثيقة مع المملكة.
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