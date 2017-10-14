سان جيرمان يعبر محطة ديجون بصعوبة

سان جيرمان

وكالات:



فاز باريس سان جيرمان على مضيفه ديجون المتواضع 2-1، السبت، محققا فوزه الثامن في 9 مباريات، ومتبعدا في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب مطاردية، وذلك في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.



افتتح مونييه التسجيل قبل ثلث ساعة على نهاية المباراة، ثم حرم ديجون نقطة التعادل بهدف ثان في الرمق الأخير، ليترجم أفضلية فريقه على الشوط الثاني.



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 25 نقطة من أصل 27 ممكنة، مقابل 19 لموناكو حامل اللقب الذي خسر الجمعة، في الدقيقة الاخيرة أمام مضيفه ليون 3-2.