تعرض مكتب رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن لإطلاق نار

تعرَّض مكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم السبت، 14 أكتوبر، لهجوم بالرصاص.





ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة مهدي عاطفت، قوله إن المكتب تعرَّض، صباح اليوم السبت 14 أكتوبر، لهجومٍ بالبنادق، مما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ.





وأضاف عاطفت أنه تم العثور على بعض فوارغ الطلقات داخل المكتب، وكتابة شعارات على جدران المبنى، موضحًا أن الشعارات تشير إلى آثار إحدى الجماعات المعارضة حديثة الولادة، دون أن يكشف فحوى الشعارات المكتوبة.