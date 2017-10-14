مصر تعقب على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران

وكان الرئيس الأمريكي، ترامب، قد هدد في استراتيجيته الجديدة، أمس الجمعة، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة "عيوبه"، متوعداً بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.





وفي أول رد إيراني على استراتيجية ترامب الجديدة، طالب

الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بضرورة تسوية الخلافات الدولية عن طريق الحوار قائلا: إن المساس بالاتفاق النووي سيعرض أمن المنطقة والعالم واستقرارهما إلى الخطر.



والجمعة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، استراتيجيته الجديدة تجاه إيران قائلا إنه سيفرض إجراءات جديدة على طهران، وأنه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.



وتوصلت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا قد توصلت مع إيران منتصف عام 2015، لتوقيع اتفاق شامل بينهما ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.



وبموجب الاتفاق، سيتم رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.

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