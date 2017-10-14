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سيـــاســة
مصر تعقب على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران
السبت 14 أكتوبر 2017 07:28 م
السيسي في الامم المتحدة001
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السيسي في الامم المتحدة001
سمر السيد
قالت وزارة الخارجية، مساء اليوم السبت، إن مصر تابعت باهتمام تفاصيل الإستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، وفق بيان.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، إلى ما تضمنته الاستيراتجية من عناصر تحمل أسباب ودواعي قلق مصر البالغ تجاه سياسات إيران التي تؤدي إلى عدم استقرار دول المنطقة، وتؤثر على الأمن القومي العربي، وأمن منطقة الخليج الذي يعد إمتدادا للأمن القومي المصري.
وأكد أن مصر طالبت دوما بضرورة تعزيز عوامل بناء الثقة في الشرق الأوسط من خلال أهمية تبني القوى الإقليمية سياسات ومواقف لا تشكل تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقف عن أية تدخلات سلبية في الشئون الداخلية للدول العربية.
وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت الذي يدعو إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، بما يعزز من استقرار منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حلول مستدامة للأزمات التي تمر بها المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي، ترامب، قد هدد في استراتيجيته الجديدة، أمس الجمعة، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة "عيوبه"، متوعداً بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.
وفي أول رد إيراني على استراتيجية ترامب الجديدة، طالب
الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بضرورة تسوية الخلافات الدولية عن طريق الحوار قائلا: إن المساس بالاتفاق النووي سيعرض أمن المنطقة والعالم واستقرارهما إلى الخطر.
والجمعة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، استراتيجيته الجديدة تجاه إيران قائلا إنه سيفرض إجراءات جديدة على طهران، وأنه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.
وتوصلت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا قد توصلت مع إيران منتصف عام 2015، لتوقيع اتفاق شامل بينهما ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.
وبموجب الاتفاق، سيتم رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
إيران
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