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اتصالات وتكنولوجيا
تويتر يعد بحجب تغريدات المضايقات الجنسية
السبت 14 أكتوبر 2017 07:24 م
تويتر
أخر الأخبار
تويتر
وكالات :
تعهد الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي بأن تبذل الشركة جهودا أكبر في إزالة تغريدات المضايقات الجنسية ورموز الكراهية وجماعات العنف من خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها الشركة.
صدر التعهد في سلسلة من التغريدات في وقت متأخر أمس الجمعة، في أعقاب مقاطعة نظمتها سيدات يدعمن الممثلة روز مكغوان بعد أن قالت إن "تويتر" أوقف حسابها الشخصي بشكل مؤقت بعد ان نشرت تعليقا عن سوء تصرف صدر عن المنتج السينمائي هارفي وينشتاين.
وأقر دورسي أن "تويتر" لم تكن تبذل ما يكفي لضمان عدم إسكات الأصوات حول الخدمة بالرغم من إضفاء تغييرات على سياسات الشركة منذ العام الماضي.
وقال إن القواعد الجديدة ستعلن الاسبوع المقبل على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في وقت لاحق.
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