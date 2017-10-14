سوريا تطالب القوات التركية بالانسحاب من إدلب

القوات الحكومية السورية

وكالات:



طالب النظام السوري، السبت، القوات التركية بالانسحاب على الفور من محافظة إدلب، شمال شرقي البلاد.



وقال المصدر الرسمي "تطالب الجمهورية العربية السورية بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط"، واصفا الانتشار التركي في محافظة إدلب مساء الخميس بـ"العدوان السافر".



واعتبر أن "لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية استانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها".



وكان الجيش التركي قد أعلن، الجمعة، إقامة مراكز مراقبة في محافظة إدلب، عقب دخول عشرات الدبابات والمدرعات التابعة له محملة على الشاحنات.



ورافق تحرك الجيش التركي، دخول قافلة موازية من جبهة النصرة، التي كانت الأنباء تقول إن هدف التدخل التركي هو قتالها، بدعم جوي من روسيا، وفقا لتفاهمات أستانة.



ولا يشكل التحرك في إدلب أول توغل للجيش التركي في سوريا، فقد تدخل العام الماضي، لمواجهة داعش في محافظة حلب، مدعوما من فصائل مسلحة محلية، وانتهى بالسيطرة على مناطق عدة، أهمها الباب وجرابلس، والحيلولة دون تقدم قوات حماية الشعب الكردية نحوها.