مشاورات عربية تترأسها مصر داخل الاتحاد البرلماني الدولي

علي عبدالعال رئيس البرلمان 77

ياسمين فواز



ترأس الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم السبت، الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي.



وبحث الاجتماع تنسيق المواقف العربية إزاء القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.



ومن هذه القضايا توحيد المواقف العربية بشأن دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي والذى ستجرى الانتخابات بشأنه في تلك الدورة، وبلورة موقف عربي واحد تجاه العمل على إدراج موضوع العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا في ميانمار كبند طارئ على جدول أعمال اجتماعات الجمعية الـ 137 للإتحاد البرلماني الدولي.



جدير بالذكر أن المجموعة العربية تعد واحدة من المجموعات الجغرافية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، وتقوم بالتنسيق بين البرلمانات العربية من أجل بلورة موقف عربي موحد تجاه القضايا التى تٌطرح على أجندة اجتماعات الاتحاد.



وعلى هامش مشاركته في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، التقي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بميخائيل مياسنيكوفيتش رئيس المجلس الوطني لجمهورية بيلاروسيا.



وأشاد رئيس النواب المصري بالعلاقات المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين، في ضوء ما تشهده تلك العلاقات من تنامي ملحوظ تجلى في الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس جمهورية بيلاروسيا إلى مصر يناير الماضي



وأكد على أهمية العمل على تعزيز سبل التعاون في كافة المجالات خاصة المجال التجاري بين البلدين من خلال دفع نتائج الجولة الرابعة للجنة المشتركة للتجارة بين مصر وبيلاروسيا والتى كانت في بيلاروسيا مايو الماضى.



من جانبه أكد ميخائيل مياسنيكوفيتش على علاقات الصداقة التى تجمع مصر وبيلاروسيا في ضوء توافق الرؤى تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.



