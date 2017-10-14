انتخابات اليونسكو تتصدر برامج توك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى





انتخابات اليونسكو موضوع 90 دقيقة على المحور

تفتح الإعلامية جيهان لبيب، ملف نتائج انتخابات اليونسكو على قناة المحور في الثامنة مساءً من برنامج "90 دقيقة" ملف انتخابات اليونسكو، وتستضيف لبيب مجموعة من الخبراء والمحللين الذين يكشفون كواليس ما تم في انتخابات اليونسكو.



وتستضيف جيهان لبيب فى نفس الحلقة فريق أطفال مصر المبتكرين الذين يمثلون مصر فى كأس العالم للروبوت، والذين يكشفون عدم تواصل أى جهة أو مسئول معهم، وأنهم ينفقون على كافة المسابقات والمشاركات من مالهم الخاص.



كما تتضمن الحلقة مجموعة من المتابعات والتقارير الإخبارية المهمة المتعلقة بأهم القضايا على الساحة، والتى تشغل بال المواطنين.





تحليل نتائج انتخابات اليونسكو على الأولى

يستضيف برنامج "من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساء الدكتور محمد عز العرب الخبير فى الشئون السياسية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لتحليل نتائج انتخابات اليونسكو.



كما يستضيف البرنامج فى الفقرة الثانية الأستاذه جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية للحوار عن تسليم حى الأسمرات والخدمات المقدمة من قبل المحافظة إلى الأهالى، البرنامج تقديم عاطف كامل وأمنية مكرم.





كواليس المصالحة الفلسطنية على ten

يناقش برنامج "بالورقة والقلم" على قناة ten فى الثانية عشرة منتصف الليل نتائج انتخابات "يونسكو".



كما يكشف الديهي، خلال الحلقة، كواليس المصالحة الفلسطينية، ودور المخابرات المصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل السورية جنوب دمشق، كما يكشف فضيحة جديدة لقناة الجزيرة القطرية، وحقيقة القبض على سكرتير محافظة السويس متلبسا برشوة.





يوسف زيدان في كل يوم على ON E

يستضيف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية ON E فى الثامنة مساءً، الكاتب والمفكر يوسف زيدان.



جدير بالذكر، أن يوسف محمد أحمد زيدان، هو أستاذ جامعي كاتب وفيلسوف مصري، ومتخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، وله عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله إسهام أدبية في أعمال روائية منشورة، ومقالات دورية وغير دورية في عددٍ من الصحف.





"رأى عام" يناقش الصورة الذهنية لرجال الشرطة عند المصريين

يستضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامجه "رأي عام"، على قناة "TeN"، الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في حوار خاص جدا حول أسباب ترشحه على رئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء، وما هو برنامجه الانتخابي وخططه لمدرسة الفن والهندسة وتعهداته لأعضاء الجمعية العمومية.



كما يتناول "رأي عام" في فقرة خاصة الصورة الذهنية لرجال الشرطة عند المصريين، وهل تغيرت تلك الصورة بعد استحداث قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وهل نجحت اللجنة الدائمة المسؤولة عن ضبط الأداء الأمنى فى إطار احترام آدمية المواطنين وتقدير حقوقهم فى مهمتها، وما هى خطواتها لتفعيل الدور الإنساني.