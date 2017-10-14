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استثمار
مول CFC يقدم عروض حية لبرامج شهيرة
السبت 14 أكتوبر 2017 05:36 م
كايرو فيستيفال سيتي
أخر الأخبار
كايرو فيستيفال سيتي
البرامج هي SNL وأبلة فاهيتا والبلاتوه،
ضمن فعاليات “CFCM Live Premiere Night”
محمد فتحى
للمرة الأولى فى مصر، ينظم كايرو فيستيفال سيتي مول 3 فعاليات بعنوان “CFCM Live Premiere Night” والتى يستضيف خلالها برامج SNL بالعربي، والبلاتوه لأحمد أمين، وأبلة فاهيتا.
وتستمر تلك الخطوة على مدار شهر كامل.
ويتم استضافة نجوم هذه البرامج في عطلة نهاية كل أسبوع في عرض حي يتم فيه تقديم محتوى كوميدي لأول مرة للجمهور من مرتادي المول.
ومن الجدير بالذكر أن المول استضاف بالأمس فريق عمل برنامج SNL بالعربي بافتتاح الفعاليات.
وقدم البرنامج عرضا حيا لاسكتشات كوميدية اشتهروا بها، على أن يشهد الحدث الثاني يوم 21 أكتوبر مشاركة متميزة لأحمد أمين عبر برنامجه "البلاتوه" فيما تختتم أبلة فاهيتا آخر فعاليات الشهر وتحديدًا في ليلة 28 أكتوبر.
وقدم المول لعملائه من حاملى قسائم الشراء فرصة حضور هذه الفعاليات ومقابلة نجوم تلك العروض حصريا، والتى يحضرها أيضا عدد من الشخصيات الهامة والمشاهير والإعلاميين.
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