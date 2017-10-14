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ثقافة وفنون
اليوم الأخير على مسرح الحكمة الاثنين
السبت 14 أكتوبر 2017 05:22 م
اليوم الأخير مسرحية
أخر الأخبار
اليوم الأخير مسرحية
سلوى عثمان
يستعد المخرج، أحمد مصطفى لتقديم العرض المسرحي، "اليوم الأخير"، بعد غد الاثنين، على قاعة الحكمة بساقية الصاوى بالقاهرة.
والعرض تقديم فرقة "مسرخان"، تأليف محمود جمال، وبطولة داوود طارق، ونورا مصطفى، وعبد الرحمن كادو، وأحمد الأسمر، ونهى أبو اليسر، واستعراضات نادية حليم، وموسيقى نهى أبو اليسر، وديكور أحمد مصطفى.
ويتحدث العرض عن البحث حول الذات، فيحلم بطل العرض"أريوس" بزوجته وهى تبدو كأنها تموت، ويظهر له شخص من شخوص الحلم فى الحقيقة، فيتخيل البطل أن حلمه سيتحقق، ويستدرجه هذا الشخص لخوض رحلة يبحث فيها عن حقيقة حلمه.
ويقرر أريوس أن يذهب الرحلة، ويجد أكثر من شخص خلال رحلته و جميعهم يقولون له علامات لاستكمال مشواره و من بعدها يموتوا، إلى أن يصل لأخر مكان و يتذكر أن هذا المكان هو بيته و تظهر زوجته مرة أخرى مع اختلاف الشكل و السن.
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