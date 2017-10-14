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سيـــاســة
المصري الديمقراطي يدين الطوارئ وقتل كاهن السلام
السبت 14 أكتوبر 2017 05:12 م
الحزب المصري الديمقراطي
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الحزب المصري الديمقراطي
سلوى عثمان
أعلن الحزب " المصري الديمقراطى الاجتماعى"، اليوم السبت رفضه إعادة إعلان حالة الطوارئ بالرغم من إنقضاء فترتين ، فضلا عن إدانته الاعتداء الإجرامي على القس سمعان.
وفي البيان الأول، استنكر الحزب إعلان حالة الطوارئ التي تقرر العمل بها بدءا من الساعة الواحدة ظهر أمس الجمعة.
وتابع أن ما حدث من إعلان قرار جمهوري جديد بفرض الطوارئ وليس مدها ما هو إلا تحايل على الدستور ومخالفة لأهدافه، فقانون الطوارئ معلن منذ ابريل الماضي وتم تمديده مرة أخرى وكان يجب أن ينتهي العمل به وليس فرض حالة الطوارئ بإعلان جديد.
وفي وقت سابق قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان إن إعلان حالة الطورائ قرار دستوري نظرا للأخطار التي تمر بها مصر.
وفي بيان ثاني أدان الحزب المصري الديمقراطي، بكل شدة الاعتداء الإجرامي الوحشي الطائفي الذي أفضى إلى وفاة القس سمعان شحاتة في منطقة مدينة السلام بالقاهرة أمس الأول الخميس
وأوضح البيان أن الواقعة تمت في وضح النهار على أيدي أحد المتطرفين الذين اعتادوا الاعتداء على الاقباط في المنطقة بالسباب والشتيمة على مرأى ومسمع من كل الجهات المسؤولة.
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