وفق مسؤول كويتي معني



منى عبدالباري



قال الدكتور، عبد الأمير الفرج المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية، إن 90% من مؤسسات النقل البحري في الوطن العربي تديرها شركات أجنبية، وبالتالي فإن 90%من القضايا والمنازعات البحرية يتم الاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية .



جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر المهني للتحكيم الدولي في يومه الثالث والأخير المنعقد بالقاهرة اليوم.



وحذر الفرج من الأزمة التي يتعرض لها التحكيم البحري في العالم العربي بسبب تجاهل إيجاد الحلول للتحديات والمعوقات.



ودعا دعا إلى ضرورة إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دولية تختص بالنزاع البحري، بشرط أن تنص على آليات واضحة تتناسب مع الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز الأجنبية .



ولفت إلى أن 80% من القضايا البحرية المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO في لندن يتم لحلها تطبيق قانوناً يعتمد فقط على المستندات الإلكترونية بدون عقد جلسات لحل النزاع ، مطالبا محاكاة هذا التقدم التكنولوجي وتطبيقه في مراكز التحكيم العربية.













