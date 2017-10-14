1.4 مليار جنيه حصيلة جمارك القاهرة خلال الربع الأول

مصلحة الجمارك

مها أبوودن:



بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة، برئاسة هلال توفيق هلال خلال شهور الربع الأول من العام المالى الحالى، يوليو أغسطس سبتمبر 2017 نحو مليار و430 مليون و804 آلاف و347 جنيها بزيادة قدرها 802 مليون و11 ألفا و461 جنيها وبنسبة زيادة قدرها 127.5% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام المالى الماضي.



وجاء مركز القاهرة المطور علي رأس الإدارات التى تحقق الزيادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بمركز القاهرة المطور خلال شهور الربع الأول من العام المالى الحالى، يوليو أغسطس سبتمبر، 2017 نحو 562 مليون و267 ألفا و283جنيها بزيادة قدرها 506 ملايين و93 ألفا و503 جنيهات وبنسبة زيادة قدرها 900% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام المالى الماضي.



بينما حلت الإدارة العامة لجمارك السيارات في المركز الثانى من ناحية نسبة الزيادة في الإيرادات المحصلة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة خلال شهور الربع الأول من العام المالى الحالى يوليو أغسطس سبتمبر 2017 نحو 23 مليونا و 13 ألفا و 644 جنيه بزيادة قدرها 16 مليونا و850 ألفا و760 جنيها وبنسبة زيادة قدرها 273% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام المالى الماضي.



وجاءت الإدارة العامة لجمارك الأسواق الحرة في المركز الثالث من ناحية نسبة الزيادة في الإيرادات المحصلة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة جمارك الأسواق الحرة خلال شهور الربع الأول من العام المالى الحالى، يوليو أغسطس سبتمبر 2017 نحو 11 مليونا و745 ألفا و241 جنيه بزيادة قدرها 7 ملايين و698 ألفا و294 جنيها وبنسبة زيادة قدرها 190% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام المالى الماضي.



كما جاءت جمارك المعارض والأسواق الدولية في المركز الرابع من ناحية نسبة الزيادة في الإيرادات المحصلة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك المعارض والأسواق الدولية خلال شهور الربع الأول، من العام المالى الحالى يوليو أغسطس سبتمبر 2017 نحو 266 ألفا و706 جنيهات بزيادة قدرها 174 ألفا و565 جنيها وبنسبة زيادة قدرها 189% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام المالى الماضي.



بينما حصلت الإدارة العامة لجمارك خدمات الاستثمار على المركز الخامس من ناحية نسبة الزيادة في الإيرادات المحصلة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات خلال شهور الربع الأول من العام المالى الحالى يوليو أغسطس سبتمبر 2017 نحو 151 مليونا و 950 ألفا و917 جنيها بزيادة قدرها 89 مليونا و824 ألفا و81 جنيها وبنسبة زيادة قدرها 145% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام المالى الماضي.