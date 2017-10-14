الصناعات الهندسية تناقش تشكيل شعبة الطاقة المتجددة

الطاقة النظيفة





أحمد اللاهونى:



يجتمع محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، غدًا، بالمهندس بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمحولات الكهربائية، المكلف برئاسة شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فريش إلكتريك.



قال بهاء ديمترى، عضو مجلس إدارة الشعبة، فى تصريحات لـ "المال"، إن الاجتماع سيناقش تشكيل شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة، لاختيار أعضائها وفقًا لمتطلبات عملها خلال الفترة المقبلة.



وكان محمد المهندس، قد أعلن فى وقت سابق، عن إنشاء شعبة للطاقة الجديدة والمتجددة، لأهمية القطاع في تنمية أعمال المصانع.

