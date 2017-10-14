الصين: 20 مليون سيارة تعانى من عيوب بالوسائد الهوائية

عيوب الوسائد تُكبّد «تاكاتا» 24 مليار دولار

خالد بدر الدين



أعلنت الهيئة العامة الصينية لمراقبة الجودة، من خلال التفتيش والإشراف على الجودة وتحقيقها "AQSIQ"، أن هناك أكثر من 20 مليون سيارة في الصين تعانى من عيوب فى الوسائد الهوائية، التى توردها شركة تاكاتا اليابانية لشركات السيارات العالمية، وتسبت فى مصرع 16 حالة وفاة على الأقل وأكثر من 180 إصابة في أنحاء العالم، لأنها معرضة للانفجار بقوة شديدة، ما يؤدي إلى تطاير شظايا منها داخل السيارات تصيب ركابها.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن عملية استدعاء السيارات التى تعانى من عيوب فى الوسائد الهوائية بالصين سيبدأ من 15 أكتوبر المقبل، وسيشمل المصنعة محلياً والمستوردة المنتجة في الفترة بين 2006 و2012 من بينها الفئة SLK والفئة A، بعد أن تسببت هذه العيوب في أكبر عملية استدعاء في تاريخ قطاع السيارات، وأدى لإشهار الشركة اليابانية المصنعة للوسائد الهوائية إفلاسها.



وتشير التقديرات الصينية الرسمية من هيئة "AQSIQ" إلى أن شركة مرسيدس-بنز، التابعة للسيارات الفاخرة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية لصناعة السيارات ومشاريعها المشتركة في البلاد، ستسدعى 351 ألفًا و218 سيارة، بسبب مشكلات محتملة في وحدات نفخ الوسائد الهوائية التى توردها شركة تاكاتا اليابانية.



من ناحية أخرى، أكدت شركة فيات كرايسلر الأمريكية الإيطالية، نهاية الأسبوع الماضى، أنها ستستدعي 470 ألف سيارة من أنحاء العالم، بسبب عيوب فى الوسائد الهوائية التى لا تعمل جيدًا بالنسبة لوسادة الرأس فى السيارات في حالة وقوع حادث ويغطي الاستدعاء السيارات جيب ليبرتي الرياضية إنتاج 2012، والسيارات كرايسلر 200 ودودج أفنجر المتوسطة الحجم إنتاج عامي 2012 و2013.