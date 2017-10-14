إطلاق الملتقى الثانى لشغلنى بحضور 21 شركة‎

انطلاق الملتقى الثانى لشغلنى بحضور 21 شركة‎

المال – خاص



شهدت النسخة الثانية من الملتقى الثانى للتوظيف ـ الذى أطلقه اليوم موقع "شغلنى" ـ إقبالاً من الشباب الباحثين عن فرصة عمل، حيث يستهدف الملتقى توفير 7 آلاف فرصة عمل فورية للشباب من بينها آلاف من فرص العمل التى تناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.



شارك فى الملتقى 21 من أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية، بحضور الدكتورة نيفين القباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، وعدد من خبراء التوظيف والمهتمين بسوق العمل، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من الملتقى الأول فى توفير 500 فرصة عمل فورية للشباب بمختلف الشركات.



الملتقى الثاني لموقع "شغلني" والذي تنظمه شركة The Worx، الرائدة فى مجال تنظيم الأحداث والمؤتمرات، قدم لراغبي العمل العديد من الفرص المتنوعة في مختلف المجالات، مثل المحاسبة والمبيعات والجزارة وعمال المخازن والكاشير وكول سنتر، فضلا عن العديد من التخصصات الأخرى.



وصرح عمر خليفة الرئيس التنفيذى لموقع شغلني "النجاح الكبير الذي حققه الملتقى الأول منحنا المزيد من الثقة لاستكمال الطريق والمساهمة بشكل إيجابي وفعال فى مكافحة البطالة وإتاحة فرص عمل متنوعة للشباب،حيث نجح الملتقى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي هذه المرة فى توفير ما يقرب من 7 آلاف فرصة عمل متنوعة، جزء كبير منها مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة الذين خصصت لهم الشركات المشاركة العديد من فرص العمل".



وأضاف عمر خليفة " خلال الملتقى الثاني قمنا بالتركيز بشكل أكبر على ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم العديد من الفرص لاختيار الوظائف المناسبة لهم، كما أكدت المؤشرات الأولية وجود إقبال كبير من الباحثين عن عمل والشركات طبقاً للبيانات المسجلة على موقع شغلني".



موقع "شغلنى" يوفر آلاف فرص العمل لحملة المؤهلات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً بعض الفرص لأصحاب المؤهلات العليا، ويسعى للوصول بخدماته إلى الوطن العربى ككل، خاصة أن الدول العربية بها أكبر نسبة بطالة تصل إلى %30، ومن المخطط أن يصل لدول الخليج العربى فى 2018، خاصة أن الموقع يوجد به أكثر من 1000 مشترك من خارج مصر.