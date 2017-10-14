صبحي يشهد بيان الرماية الصاروخية حماة السماء 2

صدقى صبحى 31

المال - خاص



شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم السبت، بيان الرماية الصاروخية "حماة السماء 2" لوحدات من قوات الدفاع الجوي.



وتأتي "حماة السماء 2" في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وبدأ البيان بكلمة الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، الذي أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة.



وقال "فهمي"، إن ذلك يدعم قدرات قوات الدفاع الجوي في تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي.



وأشار قائد قوات الدفاع الجوي، إلى أن جهد رجال الدفاع الجوي لم يتوقف للحفاظ على الاستعداد والكفاءة القتالية العالية لكي يظلوا دائمًا عند حسن الظن بهم، أوفياء لمهامهم المقدسة في حماية سماء مصرنا الغالية.



وشارك في تنفيذ الرماية عناصر من قوات الدفاع الجوي من مختلف الأسلحة والتخصصات للتصدي لهجمات جوية معادية باستخدام الأنظمة الصاروخية المتوسطة وقصيرة المدى، والمدفعية المضادة للطائرات والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية.



وتعد الرماية الفعلية بالذخيرة الحية للأنظمة والمعدات الصاروخية لقوات الدفاع الجوي من أرقي مستويات التدريب القتالي للوحدات والتشكيلات، لتقييم قدرة ومهارة العناصر المنفذة في حماية الأهداف الحيوية والتصدي للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة، والتي تتطلب تنظيم التعاون والتنسيق الجيد مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، وفقاً لمنظومة معركة الأسلحة المشتركة الحديثة.



وفي نهاية الرماية نقل الفريق أول صدقي صبحي تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساتة.



وأشاد القائد العام بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في أدائها لمهامها والدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها، موجهًا التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم يواصلون الليل والنهار ويبذلون الجهد والعرق واليقظة التامة لحماية سماء مصر ومجالها الجوي.



وأكد أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر، وفقًا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لوصولها لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.



وطالبهم وزير الدفاع، بالتدريب المستمر والأخذ بأسباب العلم والمعرفة لمواكبة التطور الهائل في نظم وأساليب القتال الحديثة، والاستفادة من الخبرات الزاخرة لقوات الدفاع الجوي التي تحفل بأروع ملاحم البطولة والتضحية، التي قدمها رجال الدفاع الجوي خلال العبور العظيم في أكتوبر 1973.



حضر البيان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة الجيش.