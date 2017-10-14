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سيـــاســة
خارجية النواب تدعو مشيرة خطاب للتكريم
السبت 14 أكتوبر 2017 02:46 م
مشيرة خطاب
أخر الأخبار
مشيرة خطاب
ياسمين فواز
وجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رسالة شكر وتقدير للسفيرة مشيرة خطاب، على أدائها القوى فى معركة انتخابات اليونسكو.
وأكدت اللجنة أن خطاب كانت خير ممثل لمصر فى هذه المعركة، وواجهة دبلوماسية ودولية تليق بمكانة وتاريخ هذا البلد العظيم.
ورأت اللجنة أن مشيرة خطاب تعاملت بمنتهى الاحترافية والخبرة على مدار الجولات الأربع التى شاركت فيها، وتعاملت باتزان وثبات مع كل المعوقات التى واجهتها فى هذه المعركة الانتخابية، وما شابها من ملاحظات.
وأعلنت أنها ستتوجه بدعوة رسمية لها، وأعضاء حملتها الانتخابية، بمجرد عودتها من باريس لمجلس النواب، لتكريمها على مشاركتها وأدائها المشرف فى هذه الانتخابات.
وتوجهت اللجنة بالشكر لكافة أجهزة الدولة فى إدارتها لهذا الملف، بمنتهى الجهد والاحترافية منذ إعلان الترشح.
مجلس النواب
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