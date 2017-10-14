أسعار الذهب تبلغ 1304 دولارات للأوقية الأسبوع الماضى

الذهب

خالد بدر الدين



كسبت أسعار الذهب أكثر من 2% خلال الأسبوع الماضى فى التعاملات الفورية ليرتفع إلى أكثر من 1303.5 دولار للأوقية ليسجل أعلى مستوياته منذ 26 سبتمبر الماضى وبعد أن قوضت بيانات التضخم الأمريكية مبررات رفع أسعار الفائدة.



وذكرت وكالة رويترز أن الذهب حساس لرفع أسعار الفائدة لأن ذلك يقود العائد على السندات إلى الصعود ويعزز الدولار مما يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا ويجعله أغلى ثمنا لمالكى العملات الأخرى.



وكان المستثمرون فى المعادن النفيس قد توقعوا الأسبوع الماضى أن يرتفع سعر أوقية الذهب إلى 1300 دولار للأوقية بحلول نهاية الأسبوع بعد أن تجاوزت يوم الخميس فى تعاملات العقود الفورية 1294.56 دولار، كما قفزت أسعار المعدن الأصفر فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 % ليزداد إلى 1297.20 دولار للأوقية.



وكانت أسعار الذهب قفزت إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أنه قلق بشأن انخفاض معدل التضخم، كما أن اللجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادى ترى أن الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تكون تدريجية وإبطاء معدل رفع أسعار الفائدة مستقبلا إذا لم يتحقق الارتفاع المطلوب في معدل التضخم، مما ساعد على رفع الأسعار.







