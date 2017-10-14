الإمارات تقود مكاسب 4 بورصات وهبوط السعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بصعود 4 بقيادة بورصتى الإمارات أبوظبى ودبى وهبوط 4 أخرى تصدرتها بورصة السعودية مع هبوط أسعار أسهم معظم شركات التأمين بسبب مخاوف من تغييرات في القطاع ناتجة عن تدابير تتخذها الجهات التنظيمية.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 3.7 % ليسجل 6988 نقطة مع تراجع أسعار أسهم 32 من 33 شركة تأمين مدرجة فى المملكة.



وهبط مؤشر بورصة مسقط أكثر من 01.6 % ليصل إلى 5128 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.5% لينزل إلى 6629 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة البحرين نقطة واحدة فقط ليستقر عند 1275 نقطة.



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 2.5 % ليسجل 4526 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك رأس الخيمة الوطني 4.7 وارتفع أيضا مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 1.9 % ليتجاوز 3660 نقطة وكسب مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 2.6 % ليصل إلى 8342 نقطة بفضل البنوك، بينما تقدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بـ 12 نقطة فقط ليستقر عند 13894 نقطة بفضل سهم شركة العربية لحليج الأقطان الذى قفز سعره 3.3% مع نهاية الأسبوع.

