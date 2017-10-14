إيديتا



أسماء السيد:



غلب الصعود والثبات على إغلاقات شهادات الإيداع الدولية النشطة، المقيدة في بورصة لندن، بتعاملات أمس الجمعة، مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما كان التراجع الوحيد من نصيب شهادة ايداع "ايديتا" للصناعات الغذائية .



وتراجعت شهادة إيداع إيديتا بنسبة 23.8 %، منهية تعاملاتها أمس عند4 دوﻻرات، مقارنة بـ 5.25 دوﻻر اﻷسبوع المنقضي .



فيما غلب الارتفاع على إغلاق شهادة التجاري الدولي، بنسبة 1.8 % منهية تعاملاتها أمس عند 4.47 دوﻻر مقارنة بـ 4.39 دوﻻر اﻷسبوع المنقضى، كما ارتفع إغلاق شهادة ايداع المجموعة المالية "هيرمس " بنسبة 6 %، عند2.40 دوﻻر، مقارنة بـ 2.26 دوﻻر .



وتوقفت شهادة إيداع "المصرية للاتصالات، عند 2.85 دوﻻر، وهو نفس إغلاقها اﻷسبوع الماضي، كما ثبتت شهادة "أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا"، عند 0.18 دوﻻر للأسبوع الثاني على التوالي .



وصعدت مؤشرات البوصة بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13892 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 2.22% إلى 816 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بنحو 1.1% مغلقًا عند 1809 نقطة.

