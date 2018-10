الشركة الطراز الفئة أسعار سبتمبر أسعار أكتوبر مقدار التغير







نيسان ايجيبت



صني A/T 203 205 2 A/T EX 214 216 2 A/T Super Saloon

224

226

2

سنترا A/T 295 295 0 A/T F/O 320 320 0

قشقاي A/T H/L 405 405 0



A/T Sport 425 425 0

أحمد عوضأعلنت شركة نيسان ايجيبت للسيارات، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها،خلال أكتوبر الحالي.ووفق القائمة السعرية لنيسان، سجلت أسعار "صني" ارتفاعًا، بمقدار 2000 جنيه بمختلف الفئات، لتبلغ أسعار صني فئة A/T نحو 205 آلاف جنيه مقابل 203 خلال سبتمبر الماضي، ووصلت أسعار صني فئة A/T EX إلى 216 ألفا بدلاً من 214، كما صعدت فئة A/T Super Saloon، إلى 226 ألفا مقارنة بـ 224.وأبقت نيسان على أسعار طرازاتها من سنترا، مسجلة 295 ألفا لفئة A/T، ومبلغ 320 ألفا لفئة A/T F/O.أما عن أسعار طرازات نيسان قشقاى، فتبلغ 405 آلاف لفئة A/T H/L، وبقيمة 425 ألفا لفئة A/T Sport.ورجحت مصادر داخل الشركة، أن تتوافر سيارات الشكل الجديد من قشقاى نهاية الشهر الحالي، مرجحة أن تتراوح أسعارها بين 430 و 480 ألف جنيه.وكانت نيسان ايجيبت قد كشفت، عن الشكل الجديد من قشقاي؛ على هامش فاعليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا خلال الشهر الماضي.ويوضح الجدول التالي، القائمة السعرية لطرازات نيسان خلال أكتوبر الحالى:

إعداد - المال