نادي إيه إس روما يروج للسياحة المصرية

- انطلاق الحملة بمشاركة اللاعب ستيفان شعراوي.. اليوم



أحمد عاشور



تواصلت وزارة السياحة، من خلال مكتب التنشيط السياحي بروما، مع نادى "إيه إس روما"، للترويج السياحى لمصر، وتم الاتفاق على تدشين حملة إعلانية، بمشاركة اللاعب الإيطالي من أصل مصري ستيفان شعراوي، والملقب بالفرعون في إيطاليا.



وتنطلق الحملة -اليوم السبت- أثناء مباراة "إيه إس روما" و"نابولي"، وتستمر خلال الموسم الكروي الحالي، في المباريات التي يلعبها فريق روما على أرضه في المأس والدوري الإيطالي، وقام النادي بدعوة يحيى راشد وزير السياحة، والسفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا، وعماد فتحي المستشار السياحي لحضور المباراة.



يأتى ذلك، في إطار الجهود المستمرة لوزارة السياحة للترويج لمصر عالميًا، وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.



وتهدف الحملة إلى المساهمة فى استعادة الحركة الوافدة من إيطاليا من خلال وضع إعلانات حول الملعب أثناء مباريات الفريق الإيطالي، مع عرض الفيديو الترويجي للحملة على الشاشتين الكبار بالاستاد Mega screen، وعبر راديو فريق إيه إس روما، وسيتم تنظيم مسابقة عبر نفس الراديو، وإرسال الفائزين فى إجازات إلى شرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان ومطروح، وسيقوم شعراوي بتوزيع الجوائز على الفائزين.



ومن المقرر تنفيذ إعلانات على القناة الخاصة بالنادى (Roma TV)، وعبر قنوات Sky Calcio التي يصل عدد مشتركيها إلى 5 ملايين، ولديها حق إذاعة الدورى والكأس الإيطالى حصريا، ونقل المباريات على الهواء مباشرة، ما يضمن مشاهدة الجمهورالإيطالى الحملة.

