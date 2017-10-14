استقرار أسعار الدواجن.. واللحوم بـ 140 جنيهًا

الدواجن

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم السبت، عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط.



واستقرت أسعار اللحوم عند 155 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز، حسبما صرح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



أما أسعار الأسماك استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.