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أسواق عربية
غلمان: الإنشاءات الهندسية تستحوذ على 80% من التحكيم الدولي
السبت 14 أكتوبر 2017 12:50 م
مشاريع الإنشاءات
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مشاريع الإنشاءات0
منى عبدالباري
قال الدكتور بسام غلمان، أستاذ هندسة التشييد وإدارة العقود والمشاريع، ونائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، إن قضايا التحكيم الهندسي من أكثر القضايا المعروضة في مراكز التحكيم بنسبة تصل إلى 80%، مرجعًا ذلك إلى تأخر التشريعات المتعلقة بالتحكيم الهندسي.
ولفت غلمان، خلال كلمته بالمؤتمر المهني الأول للتحكيم في يومه الثاني -أمس الجمعة- إلى أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "الفيديك" لعب دور كبير في تطوير التحكيم الهندسي، مما ساهم في وضع معايير واضحة للعقود الهندسية، وأن مصر تعد من أولى الدول التي اهتمت بالتحكيم الهندسي في العالم العربي.
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