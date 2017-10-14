وزير الصناعة يسلم شهادات لـ22 متدربا من مستثمري مرغم

الصناعية

محمد مجدي:



قام المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بتسليم شهادات لعدد 22 متدربا من مستثمري مجمع البلاستيك الذين تلقوا تدريباً علي ريادة الأعمال والتسويق وإدارة المشروعات وذلك في إطار برنامج "ابدأ مشروعك" المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم السبت، إلى مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، والتى رافقه خلالها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.



وأضاف قابيل أن برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" الذى ينفذه الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الجانب الكندى يعتبر من أهم الآليات الرئيسية في تنمية مهارات رواد الأعمال ومساعدتهم في مواجهة التحديات وتشجيعهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.



ولفتت إلى أن هذا التعاون بدأ منذ عام 2014 بهدف تنفيذ هذا البرنامج الذى يعمل على تنمية مهارات رواد الأعمال وتدريبهم وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بنجاح وتحقيق الاستدامة والاستمرارية لتلك المشروعات والتوسع فيها.



وأشارت إلى أن الجهاز نجح في تدريب 1700 رائد ورائدة أعمال من خلال 79 دورة تدريبية إضافة إلى تخريج 105 مدربين وإعدادهم بشكل كامل لتدريب رواد الأعمال فضلاً عن البدء في الإعداد لتخريج مجموعة من المدربين الرئيسيين، ومن المقرر أن يقوم وزير الصناعة بعد قليل بالتوجه إلى عدد من المصانع في منطقتي برج العرب والعامرية.