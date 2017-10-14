EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير الصناعة يسلم شهادات لـ22 متدربا من مستثمري مرغم
السبت 14 أكتوبر 2017 12:41 م
مرغم
أخر الأخبار
الصناعية
محمد مجدي:
قام المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بتسليم شهادات لعدد 22 متدربا من مستثمري مجمع البلاستيك الذين تلقوا تدريباً علي ريادة الأعمال والتسويق وإدارة المشروعات وذلك في إطار برنامج "ابدأ مشروعك" المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم السبت، إلى مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، والتى رافقه خلالها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.
وأضاف قابيل أن برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" الذى ينفذه الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الجانب الكندى يعتبر من أهم الآليات الرئيسية في تنمية مهارات رواد الأعمال ومساعدتهم في مواجهة التحديات وتشجيعهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن هذا التعاون بدأ منذ عام 2014 بهدف تنفيذ هذا البرنامج الذى يعمل على تنمية مهارات رواد الأعمال وتدريبهم وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بنجاح وتحقيق الاستدامة والاستمرارية لتلك المشروعات والتوسع فيها.
وأشارت إلى أن الجهاز نجح في تدريب 1700 رائد ورائدة أعمال من خلال 79 دورة تدريبية إضافة إلى تخريج 105 مدربين وإعدادهم بشكل كامل لتدريب رواد الأعمال فضلاً عن البدء في الإعداد لتخريج مجموعة من المدربين الرئيسيين، ومن المقرر أن يقوم وزير الصناعة بعد قليل بالتوجه إلى عدد من المصانع في منطقتي برج العرب والعامرية.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا