الأمن يحاصر النقابة المستقلة للضرائب العقارية

وزارة الداخلية 5569

منع إقامة مؤتمر صحفى لأسر المعتقلين



إيمان عوف



حاصرت قوات الأمن النقابة المستقلة للضرائب العقارية وذلك قبل انعقاد المؤتمر الصحفي الذى كان ينظمه الأهالي والعديد من النقابات المستقلة والنقابة العامة للضرائب العقارية ،وذلك قبل بدء محاكمة موظفى الضرائب والكهرباء غدا بنيابة بمحكمة طنطا بسبب قيامهم بالدعوة لتظاهرة للمطالبة بحقوقهم.









