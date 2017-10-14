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سيـــاســة
الأمن يحاصر النقابة المستقلة للضرائب العقارية
السبت 14 أكتوبر 2017 12:13 م
وزارة الداخلية 5569
أخر الأخبار
وزارة الداخلية 5569
منع إقامة مؤتمر صحفى لأسر المعتقلين
إيمان عوف
حاصرت قوات الأمن النقابة المستقلة للضرائب العقارية وذلك قبل انعقاد المؤتمر الصحفي الذى كان ينظمه الأهالي والعديد من النقابات المستقلة والنقابة العامة للضرائب العقارية ،وذلك قبل بدء محاكمة موظفى الضرائب والكهرباء غدا بنيابة بمحكمة طنطا بسبب قيامهم بالدعوة لتظاهرة للمطالبة بحقوقهم.
وزارة الداخلية
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