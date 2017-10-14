وزير الصناعة يعلن بدء الإنتاج بمجمع مرغم

الصناعية

محمد مجدي:



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية حول المرحلة الثانية لتوسعات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية والتي تقدر مساحتها بـ 52 فدانا، حيث ستسهم هذه المرحلة في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة والتي ستدعم المنشآت الصغيرة الموجودة بالمرحلة الأولي.



وقال قابيل خلال الجولة التي يقوم بها الآن في مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية إنه من المقرر الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام الجاري تمهيداً لبدء إجراءات الترفيق والإنشاءات بالمنطقة.



وأضاف أن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية يمثل نموذجاً علمياً وتطبيقياً متكاملاً كحضانة صناعية عصرية للجيل الجديد من المشروعات الصغيرة المتخصصة وإعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل للريادة في مشروعات القيمة المضافة الواعدة.



وتابع أن من شأنه إعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار صنع في مصر ونقل وتطوير وإعادة توطين الصناعات المثيلة من داخل المدن، وتجهيزها للعمل بإسلوب علمي ودعمها بخدمات متكاملة تعزز من قدرتها التنافسية بالداخل والخارج وترفع نسبة التصنيع المحلي للخامات المتوفرة في البلاد.