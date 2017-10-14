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نقل وملاحة
موانئ السويس تستقبل 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع
السبت 14 أكتوبر 2017 10:57 ص
موانئ السويس
أخر الأخبار
موانئ السويس
نادية صابر
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
كما يشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 2540 راكبا وتداول 273 شاحنة وذلك من خلال استقبال العبارة عمان وعلى متنها 383 راكبا و 29 شاحنة بضائع و 6 شاحنات عفش و 18 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى: القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 924 راكبا و 59 شاحنة بضائع و 33 سيارة.
على جانب آخر شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 185 راكبا و 23 سيارة.
وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1044 راكبا وتداول 71 شاحنة وذلك من خلال استقبال السفينة سينا وعلى متنها 205 ركاب و 11 برادا و 2 تريللا و 36 سيارة.
الموانئ المصرية
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