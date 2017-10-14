درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14 أكتوبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقسًا معتدلاً شمالاً، حتى شمال الصعيد مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السلوم ومطروح، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 درجة، والصغرى 20 والإسكندرية 26 للعظمى والصغرى 21 ومطروح 19 للصغرى والعظمى 26 الصغرى.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 20 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مطرح 19 26

السلوم 15 25

سيوة 14 26

بروسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 15 27

رفح 14 26

الاسماعيلية 18 28

السويس 19 28

رأس سدر 19 27

نخل 11 26

نويبع 22 29

طابا 16 27

كارتين 11 26

الطور 18 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 17 28

أسيوط 16 28

سوهاج 19 29

قنا 19 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 33

أبو سمبل 20 31

الوادى الجديد 19 30

شلاتين 21 31

أبو رماد 22 31

رأس حدربة 23 31

حلايب 24 30