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سيـــاســة

مجلس الوزراء يؤكد عدم قانونية النقابات المستقلة

مجلس الوزراء 2016
مجلس الوزراء 2016
مجلس الوزراء 2016

قوى عاملة البرلمان تناقش بنود القانون تمهيدًا لإصداره 

أمانى العزازى 

حسم مجلس الوزراء قانونية تشكيل اللجان النقابية المستقلة بالشركات والنقابات الفئوية المستقلة، مشيرًا إلى عدم خضوع هذه النقابات لأحكام قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، لافتًا إلى أنه لا يوجد تنظيم قانونى يحكم علاقة هذه الكيانات بمؤسسات الدولة المختلفة أو بأصحاب الأعمال ومنظماتهم. 

وجاء رد مجلس الوزراء حول قانونية النقابات المستقلة متضمنًا فى رد رسمى على طلب تقدمت به شركة سيلفرتيم كوربوريشن للتخليص الجمركى التى يترأس مجلس إدارتها  المهندس جمال حسنى متولى، نائب رئيس شعبة مستخلصى جمارك بورسعيد بالغرفة التجارية- إلى رئاسة مجلس الوزراء للاستفسار حول أوضاع تلك النقابات وكيفية التعامل معها، خاصة النقابات المستقلة لمستخلصى الجمارك ببورسعيد والإسكندرية، وكذلك الموانئ الأخرى. 

وأوضح رد مجلس الوزراء أن النقابات المستقلة تم تشكيلها استنادًا إلى بيان وزير القوى العاملة الأسبق الصادر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 بشأن إطلاق الحريات النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدّقت عليها مصر فى 6 نوفمبر 1957.

وأكدت رئاسة المجلس أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقي وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة
وأن وزارة القوى العاملة انتهت فعليًّا من وضع قانون جديد للمنظمات النقابية سيعمل على إنهاء الفوضى النقابية التى أحدثها بيان وزير القوى العاملة الأسبق وسيعمل على جمع النقابات المستقلة والنقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت مظلة تشريعية واحدة، ويتم حاليًّا مناقشة القانون بلجنة القوى العاملة بالبرلمان تمهيدًا لإصداره.

وفى تصريح خاص للمال قال جمال متولى، نائب رئيس شعبة مستخلصى جمارك بورسعيد، إن النقابات المستقلة بثّت الفوضى وهمّشت دور الكيانات الرسمية التى لم تعد قادرة على التصدى لها، مما قلّل من الدور المؤثر للعمل النقابى أمام مجالس إدارات الشركات أو فى حل مشاكل المهن الفئوية والدفاع عن مصالح الأعضاء، وأصبحت هذه الكيانات تستخدم فى أغراض أخرى وتسيطر عليها مصلحة الأفراد. 

وأكد أن تعدد الكيانات النقابية والموازية لا يخدم أعضاء المهنة ويقلل من قوة الكيان النقابى أمام الجهات الرسمية وصناع القرار.
مجلس الوزراء
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