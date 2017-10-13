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مؤسسة مجدي يعقوب تدرس إقامة مدينة طبية بأسوان
الجمعة 13 أكتوبر 2017 07:23 م
الدكتور مجدى يعقوب رائد جراحة القلب
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الدكتور مجدى يعقوب رائد جراحة القلب
أحمد صبرى
قال الدكتور مجدى يعقوب، رائد جراحة القلب، إن هناك قوائم انتظار تصل إلى 3000 مريض ينتظرون إجراء عمليات قلب بمركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، ما جعل المؤسسة المالكة للمركز تخطط لإنشاء مدينة طبية للقضاء على تلك القوائم.
وأضاف، فى كلمته بمؤتمر جمعية القلب المصرية، أن المؤسسة أنهت تصميمات مدينة أسوان الطبية للقلب، بالتعلون مع أحد المهندسيين العالمين لتصبح ذات طابع حضاري، على ضفاف النيل على أن تعمل المدينة بالطاقة الشمسية.
وأكد يعقوب أن هناك توسعات فى علاج أمراض القلب، بعد الطفرة فى العلاجات الجديدة لمرضى ضعف عضلة القلب، موضحًا أن هناك مركز أبحاث تابعًا يعمل بالتوازى مع مركز مجدي يعقوب، لتطوير الأبحاث لعلاج المرضي بشكل أفضل.
وكشف رائد جراحة القلب أن بدء الإنشاءات فى المدينة الطبية للقلب بأسوان سوف يكون بداية العام المقبل، مؤكدًا أن التصميمات انتهت فى الوقت الحالى.
وقال، فى رده على سؤال "المال" حول مدة تنفيذ المشروع، إن المدة تتراوح بين 3 و4 سنوات، حيث إن المبانى المراد تنفيذها ستكون كثيرة وذات أنظمة حديثة، لذلك ستحتاج لتلك الفترة الطويلة.
كان الدكتور مجدي يعقوب قد كشف منذ أسابيع عن نية مؤسسة يعقوب للقلب إنشاء مدينة طبية متكاملة بأسوان لأمراض القلب ومركز بحوث لتكون وجهة عالمية وبأسعار مجانية للمصريين.
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