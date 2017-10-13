صندوق النقد : مقاطعة قطر دبلوماسيا خطر على المنطقة

هاجر عمران







قال جهاد أزعور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولى، إن مقاطعة قطر دبلوماسيًّا لم يكن لها آثار سلبية على المنطقة خلال الفترة الماضية، غير أنها تشكل خطرًا على المدى المتوسط.





ودعا أزعور، خلال المؤتمر الذى عقده منذ قليل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الدول إلى تحسين الإنفاق وجمع الضرائب واستمرار السياسة المالية، خاصة مع انخفاض أسعار البترول وتراجع السيولة، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص وتوفير مصادر جديدة للنمو.





وأشار إلى إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد بالمنطقة فى 31 أكتوبر فى دبى، منوهًا بأن الاقتصاد يزداد قوة لكن التطلعات تبقى منخفضة بسبب الصراعات الإقليمية.