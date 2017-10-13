البنك الدولى: دعمنا مصر بـ5 مليارات دولار

سحر نصر 66

هاجر عمران



ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، وفد مصر فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى، التى تحدث فيها الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك، بحضور محمد فريد، رئيس البورصة، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".



وأكد جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى، أن الوقت الحالى مهم لمعالجة الفقر، وحماية البلاد من الازمات، والاستثمار فى البشر، مشيرًا إلى أنه يدعو لاشراك القطاع الخاص فى الاستثمار.



وأشاد "كيم" بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، موضحاً أنه عندما قامت مصر بإصلاحات فى قطاع الطاقة ساهم البنك الدولى بمساعدة فنية وتمويل بنحو 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات منهم الشريحة الثالثة التى سيتم توقيعها مع مصر قبل نهاية العام.



وقامت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير 2 مليار دولار للاستثمار فى الطاقة المتجددة فى مصر، مشيدًا بتوسع الحكومة المصرية فى برنامج التغذية المدرسية.



وأوضح أن زيادة الاستثمار فى الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم يؤدى إلى زيادة فى النمو.