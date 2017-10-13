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اقتصاد وأسواق
قابيل يعيد تشكيل مجلس إدارة المطابع الأميرية
الجمعة 13 أكتوبر 2017 11:24 ص
طارق قابيل11122
أخر الأخبار
طارق قابيل11122
محمد ريحان
الجريدة الرسمية تنشر تشكيل مجلس إدارة هيئة المطابع الأميريةأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس عماد فوزي فرج.
كما يأتى في عضوية المجلس كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة، وكذا رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم وكل من أكرم محفوظ غالى والمهندس محيي الدين عبدالرازق سعد الدين والمهندس أبو اليزيد فهمى درويش الصعيدى والدكتور جورج نوبار سيمونيان والمهندس محمود حمدى قبيسى من ذوى الخبرة.
وقال الوزير إن القرار يستهدف النهوض بصناعة الطباعة وتفعيل دور هيئة المطابع الأميرية في تقديم خدمات متميزة للقطاعات الإنتاجية والخدمية لمواكبة أحدث المتغيرات في عالم صناعة الطباعة، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد سيسهم في رفع مستوى الأداء وإنجاز أعمال الهيئة مما ينعكس إيجابًا على العائد من الاستثمار، وتحسين الأداء التنافسي للهيئة.
ونص القرار على أن يقوم مجلس الإدارة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة وقرار رئيس الجمهورية بإصدار لائحة العاملين بالهيئة.
وأعطى القرار الحق لرئيس مجلس الإدارة في دعوة ممثل عن اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، أو من يرى الاستعانة بخبراته لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات أو اتخاذ القرارات.
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