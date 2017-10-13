APEX لوساطة الإعادة تعقد ورشة عمل لرويال ووثاق

خالد السيد - وساطة الإعادة

مروة عبد النبى :



تعقد شركة " APEX" لوساطة إعادة التأمين ورشة عمل الأسبوع المقبل يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تحت عنوان "السياسة الاكتتابية ومعاينة الأخطار" لشركتى "رويال " و"وثاق" للتأمينات العامة، وذلك من منطلق حرص شركة "APEX "على تقديم خدمات تثري علاقات العمل بين "APEX " وعملائها وهذه الخدمات متنوعة ويتم ترتيبها طبقا لاحتياجات كل شركة.



وقال خالد السيد الرئيس التنفيذي لشركة "APEX" إن شركته ستعقد ورشة العمل لإدارات الاكتتاب وإعادة التأمين والتعويضات، بما فى ذلك العاملين بالفروع لشركتى "رويال " و"وثاق "



وأضاف أن الورشة تستهدف شرح السياسة الاكتتابية ومعاينة الأخطار لفروع الممتلكات والهندسى بهما وعناصر الخطر المختلفة التى يجب أخذها فى الاعتبار من جانب معاين الأخطار كإجراءات الأمن والسلامة، وكيفية التعرف على مصادر الخطر والعمل على الحد من الخسائر الأمر الذي يعود بصورة إيجابية على الحفاظ على الثروة القومية.



وأوضح أن من بين أهداف الندوة التركيز على مواضع الخطر والوقاية منها لأهمية معاينة المكتتب للشئ موضوع التأمين، باعتبار ذلك طلب أساسى لمعيدى التأمين قبل قرار الأخير فى الاشتراك فى الخطر من خلال تقرير الـ "RISK SURVEY" .



وأكد الرئيس التنفيذي لـ" APEX " أن وجود خبير معاينة وتقدير أضرار مدرب على أعلى مستوى بأية شركة تأمين يعطى شعور بالارتياح والثقة لدى معيدى التأمين للتعامل مع هذه الشركة، حتى لو كانت لدى هذه الشركة القدرة على جلب خبير معاينة خارجى إلا أن ارتفاع المستوى الفنى لطاقم العمل بشركة التأمين يعطى دفعة قوية لشركات إعادة التأمين العالمية، بالتعامل معها واقتسام الخطر لأن وجود هذه الخبرة داخل الشركة يمكنها من معاينة أكبر عدد ممكن من الأخطار التي تقوم بالتأمين عليها الأمر الذي يساعد على تحسين معدل الخسائر للشركة وبالتالي معيدي التأمين.



ولفت إلى أن الندوة سوف تتناول أيضا تقسيمات الأخطار من نواحى مختلفة، مثل مواد الإنشاء ونوعية نشاط العميل راغب التأمين، بالإضافة إلى ضرورة تواجد الحد الأدنى الذى يجب توافره من وسائل الوقاية من الحريق لأنواع مختلفة من الأخطار فضلا عن أهم التوصيات التى يقوم بها معاين الأخطار والزمن الذى يستغرقه لتنفيذ هذه التوصيات.