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سيـــاســة
بيت العائلة المصري يدين قتل كاهن السلام
الجمعة 13 أكتوبر 2017 04:06 ص
بيت العائلة المصري
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بيت العائلة المصري
حسين رجب
تقدم بيت العائلة المصري، بخالص العزاء والمواساة لأسرة القمص سمعان شحاتة الذي لقي ربه في حادث إجرامي مدان أمس الخميس بمدينة السلام بالقاهرة، على يد عامل ضربه بساطور على رأسه.
وأكد بيت العائلة في بيان أن "مثل هذه الأعمال الهمجية البشعة تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية والأعراف الإنسانية، التي تجرم الاعتداء على النفس البشرية أيًا كان دينها أو جنسها وأيا كانت الأسباب والدوافع".
ونوه إلى نجاح أجهزة الأمن في القبض على الجاني فور وقوع الحادث.
وطالب بسرعة تطبيق القانون ومحاكمة المجرم ومعاقبته عن جريمته النكراء.
وأمس قتل عامل رجل دين مسيحي، وأعلنت الداخلية القبض على العامل، فيما قالت الكنيسة الأرثوذكسية إنها دفنت جثمان القس بعد الصلاة عليه.
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