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سيـــاســة
ترامب يرشح مساعدة بوش لمنصب حساس
الجمعة 13 أكتوبر 2017 03:38 ص
المساعدة البارزة بالبيت الأبيض كريستين نيلسن
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المساعدة البارزة بالبيت الأبيض كريستين نيلسن
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قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدة البارزة بالبيت الأبيض كريستين نيلسن، مرشحة لمنصب وزير الأمن القومي، علما أنها سبق لها العمل في الوزارة.
وقال ترامب، الخميس، إن نيلسن "لن تحتاج أي تدريب على العمل"، وإنها ستكون "جاهزة من اليوم الأول، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لقناة سكاي نيوز عربية
نيلسين التي عملت من قبل مساعدة خاصة للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، تم ترشيحها لتحل محل جون كيلي، الذي يشغل الآن منصب كبير موظفي البيت الأبيض.
وقال ترامب إن "السيدة الأولى ميلانيا ترامب سوف تفتقد نيلسن في البيت الأبيض".
ونيلسن حاليا نائبة كبير موظفي البيت الأبيض تحت رئاسة كيلي، وكانت تعمل أيضا مع الأخير أثناء خدمته في وزارة الأمن الوطني.
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