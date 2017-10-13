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سيـــاســة
بدء حالة الطوارئ بالبلاد..وأبو شقة: قرار دستوري
الجمعة 13 أكتوبر 2017 03:03 ص
مصر
أخر الأخبار
مصر
حسين رجب
بدأ في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة، تطبيق فرض حالة الطوارئ بكافة أنحاء مصر، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر أمس الخميس.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مصر لا تزال تتعرض للإرهاب، وبالتالي تلجأ للاستثناء، والدستور يسمح للرئيس باتخاذ هذا الإجراء، في إشارة لدستورية إعلان حالة الطوارئ
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، مساء الخميس.
وأوضح أبو شقة، أن ما حدث لا يعتبر مدّا، ولكن إعلانا جديدا، وفق ما ينصه عليه الدستور.
ومقلقا من تداعيات الإعلان الجديد لحالة الطوارئ، قال "حالة الطوارئ أعلنت من قبل لمدة 6 أشهر، هل استشعر المواطن أن إجراءات استثنائية اتخذت؟".
وأضاف "هذا الإعلان القصد منه اتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة الإرهاب وذلك في إطار القانون"
وتم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في كافة أنحاء البلاد، في 10 أبريل، عقب عمليات إرهابية، وذلك لمدة 3 أشهر قبل مدها لمدة مماثلة،
وتسمح حالة الطوارئ باتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب ومعاقبة المخالفين للقانون المنظم لحالة الطوارئ بالسجن
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