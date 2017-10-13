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استثمار
وزير المالية: ندرس مع البنوك إصدار سندات دولية جديدة.
الجمعة 13 أكتوبر 2017 12:26 ص
عمرو الجارحى وزير المالية
أخر الأخبار
الوزير في مؤتمر اليورومني
حسين رجب
قال عمرو الجارحى وزير المالية، يوم الخميس، إننا مازلنا ندرس مع البنوك لإصدار سندات دولية جديدة.
جاء ذلك في حوار للوزير مع CNBC العربية نقل نصه الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الخميس.
وقال وزير المالية إننا طرحنا خلال يناير الماضى سندات بقيمة 4 مليار دولار، وفي مايو الماضى سندات آخرى بقيمة 3 مليار دولار ليكون الاجمالى 7 مليار دولار على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار.
وأضاف :"نقوم بتنويع المصادر للسندات لتكون بالدولار أو اليورو".
وتابع "أسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون فى حدود التصنيف الائتمانى لمصر وطبيعة الاسواق وقت الطرح بالإضافة إلى المدة الزمنية التى يتم إصدار سندات بها"
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