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اقتصاد وأسواق
الجارحي: نتوقع الحصول على 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل
الجمعة 13 أكتوبر 2017 12:22 ص
وزير المالية
أخر الأخبار
وزير المالية
حسين رجب
قال عمرو الجارحى وزير المالية، يوم الخميس، إنه يتوقع حصول مصر على شريحة 2 مليار من صندوق النقد دولار الشهر المقبل
جاء ذلك في حوار للوزير مع CNBC العربية نقل نصه الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الخميس.
وأكد الجارحي، أن الزيارة الحالية التي يقوم بها لواشنطن تأتى على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.
وأشار وزير المالية، إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى يعد ثانى أكبر برنامج للصندوق فى الوقت الحالى.
وأضاف أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية حيث يتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا ليتم مراجعةأاداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض.
وأوضح أنه إلى الأن تم صرف 4 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى.
وكشف الوزير أن المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولى سوف تكون فى الأسبوع الاخير من شهر أكتوبر الحالى أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم.
وأضاف "نتوقع الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار"
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