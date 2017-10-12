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بورصة وشركات
مكاسب لجميع البورصات العربية بقيادة السعودية
الخميس 12 أكتوبر 2017 11:23 م
البورصات العربية
أخر الأخبار
البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة بورصة السعودية.
ويعود الصعود إلى انتعاش شركات التأمين بعد هبوط أسعار أسهمها باستثناء سهم واحد بسبب مخاوف من تغييرات في القطاع ناتجة عن تدابير تتخذها الجهات التنظيمية.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بحوالى 1.4 % ليسجل 6988 نقطة وارتفعت أسعار أسهم 23 من بين 33 شركة للتأمين مدرجة بالمملكة بينماتراجعت أمس أسعار أسهم 32 من 33 شركة تأمين مدرجة في المملكة.
وتقدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.6 % ليصل إلى 13894 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة العربية لحليج الأقطان 3.3 % وارتفع أيضا مؤشر سوق مال دبي العام بنفس النسبة ليتجاوز 3660 نقطة.
وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.2 % ليسجل 4526 نقطة مع صعود سعر سهم بنك رأس الخيمة الوطني 4.7 % و كسب مؤشرا بورصتى الدوحة ومسقط أكثر من 0.1 % لكل منهما ليتجاوزا 8342 نقطة بفضل البنوك و 5128 نقطة على الترتيب
وارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليتوقف عند 6629 نقطة بينما استقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير يذكر عند 1275 نقطة .
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