سحر نصر: تشريع جديد للبرلمان خلال أيام لتعزيز مساهمة القطاع الخاص

سحر نصر 66





هاجر عمران:



أعلنت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها ستقدم تشريعا جديدا للبرلمان الأسبوع المقبل، يهدف لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، فى الاقتصاد المصرى.



وشددت فى كلمتها بالجلسة التى شاركت بها منذ قليل، تحت عنوان "التنقل المستدام"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على أهمية دور القطاع الخاص فى تعزيز التنقل المستدام.



وقالت "نصر" إن شركة أوبر، افتتحت مركزا لها فى مصر مؤخرا، يعد الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط، وأوضحت أن الشركة وافقت على مقترحها بتنفيذ مشروع للنقل الجماعى.



وأضافت أن التنقل المستدام مهم للغاية فى القضاء على الفقر، وتعزيز التعليم والبنية التحتية، مشيرة إلى أنها لمست خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، أن التحدى الأكبر الذى يواجه الأطفال هو عدم وجود وسائل مواصلات آمنة للوصول إلى مدارسهم.



وأشارت إلى أن نفس المشكلة تواجه محافظات الصعيد، وتعيق وصول النساء لأماكن العمل، وأكدت أن عائد النقل العام مرتفع، لكنه مكلف أيضاً، وشددت على أن البنك الدولى يمكنه أن يقدم مساعدات كثيرة فى هذا الصدد .



وقالت إن مصر تمتلك وسائل نقل متعددة، كما تمتلك البحر المتوسط والأحمر، ونهر النيل، ولديها وسائل متعددة للنقل البرى، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من المساعدات الفنية لتدشين إدارة متكاملة لجميع تلك الموارد، وهو ما يتم التنسيق بشأنه مع مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولى.

