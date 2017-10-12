الخشت : مصر تحتاج خريجين بمجال التخطيط العمراني والهندسة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يشعر شعورًا خاصًّا بحضور حفل كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، موضحًا أن الكلية تقدم نموذجًا إداريًّا فريدًا في جامعة القاهرة، وهي كلية متكاملة ومتفردة في التخصص.





وأضاف الخشت، خلال حفل تخرج الدفعة 34 بالكلية، اليوم الخميس، أن مصر تحتاج إلى خريجين في مجال التخطيط العمراني والبناء والهندسة، قائلًا: "إن مصر بلد الهندسة في العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي".



