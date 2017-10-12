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الخشت : مصر تحتاج خريجين بمجال التخطيط العمراني والهندسة
الخميس 12 أكتوبر 2017 08:48 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
المال- خاص
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يشعر شعورًا خاصًّا بحضور حفل كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، موضحًا أن الكلية تقدم نموذجًا إداريًّا فريدًا في جامعة القاهرة، وهي كلية متكاملة ومتفردة في التخصص.
وأضاف الخشت، خلال حفل تخرج الدفعة 34 بالكلية، اليوم الخميس، أن مصر تحتاج إلى خريجين في مجال التخطيط العمراني والبناء والهندسة، قائلًا: "إن مصر بلد الهندسة في العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي".
وأوضح أنه يشعر بحزن عندما توجد بعض العشوائيات في مصر، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى القضاء على تلك العشوائيات وإعادة التخطيط العمراني لها بشكل جمالي وبأسلوب علمي.
جامعة القاهرة
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