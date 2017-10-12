وضع شركات الحراسة عند تطبيق قانون الطوارئ

أكد اللواء عادل عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة كير سيرفيس للأمن والحراسة، ورئيس شعبة شركات الحراسة بالغرفة التجارية، أن الشركات الخاصة العاملة في قطاع تأمين المنشآت الخاصة، والعامة، والأفراد، يستمر عملها بشكل طبيعي، حتى عند تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر، صباح اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًّا رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017.





وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.





وقال عمارة، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، إن شركات الأمن والحراسات الخاصة، بموجب القانون الخاص بتنظيم عملها، تنظم التعامل مع الأسلحة النارية، حيث إنه يتم إبلاغ قسم الشرطة التابع للشركة، حيث تم الحصول على موافقة أمنية بتبادل هذا السلاح من خلال 3 أو 4 أفراد تابعين للشركة.





وأضاف أنه يتم وضع السلاح الناري في قسم الشرطة "السلاحليك" باسم الشركة الأمنية والشخص المستخدم له، والحصول عليه مرة أخرى عند تأمين المكان الذي تقوم الشركة بتأمينه، وسيارات نقل الأموال القانون حدد طريقة تداولها، ونحن خارج تلك النقطة.





ولفت عمارة إلى أنه تم، اليوم الخميس، من خلال هيئة مكتب شعبة الحراسة بالغرفة التجارية، مراجعة جميع شركات الحراسة الخاصة، والتي يحمل أفرادها أسلحة نارية، ومرخصة بترخيص من وزارة الداخلية، ولديها مواقع مهمة يتم تأمينها، للإبلاغ عن استمرار تأمينها لتلك المواقع، وهو يعتبر جزءًا مكملًا لخطة الأمن العام فيما يتعلق بالتقسيم الجغرافي.



