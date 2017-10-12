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سيـــاســة
إسرائيل تنسحب من اليونسكو
الخميس 12 أكتوبر 2017 08:10 م
منظمة اليونسكو
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منظمة اليونسكو
سكاي نيوز عربية
أعلنت إسرائيل، مساء اليوم، أنها ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، مشيدة بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء أعطى توجيهاته لوزارة الخارجية بتحضير انسحاب إسرائيل من المنظمة.
واعتبر أن القرار الأمريكي "شجاع وأخلاقي لأن منظمة اليونسكو أصبحت مسرح عبث، وبدلًا من الحفاظ على التاريخ فإنها تقوم بتشويهه".
وأعلنت واشنطن، اليوم الخميس، انسحابها من منظمة اليونسكو بعد انتقادات متكررة للقرارات الصادرة عن الوكالة الثقافية الدولية، التي تعتبرها واشنطن مناهضة لإسرائيل.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الولايات المتحدة انسحبت بصفة رسمية من منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة ستشكل "بعثة بصفة مراقب" لتحل محل بعثتها في الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًّا لها.
من جهتها عبرت اليونسكو عن "أسفها العميق" لإعلان الولايات المتحدة انسحابها منها
وتوقفت الولايات المتحدة عن تمويل اليونسكو بعد أن صوتت لإدراج فلسطين كعضو في عام 2011، لكن وزارة الخارجية أبقت على مكتب لليونسكو في مقرها بباريس، وسعت إلى التأثير في السياسة من وراء الكواليس.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصوِّت فيه اليونسكو لاختيار مدير جديد.
إسرائيل
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