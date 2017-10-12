مرشح قطر يتصدر الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو

قالت صحيفة الوطن القطرية إن حمد الكوارى، مرشح قطر لرئاسة اليونسكو، تصدَّر تصويت الجولة الرابعة من الانتخابات، التي أقيمت منذ قليل.





ولم تشر الصحيفة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح القطري أو ترتيب المرشحين.





وتنحصر المنافسة في هذه الجولة على 3 مرشحين، هم: المصرية مشيرة خطاب، والفرنسية أودرى أزولاى، والقطرى حمد الكوارى.





وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.



